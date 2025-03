Anticipazionitv.it - Damiano David segue il Grande Fratello e parla delle Zelena: rivelazioni clamorose

Leggi su Anticipazionitv.it

, iconico frontman dei Maneskin, ha rivelato durante un’intervista radiofonica in Germania di conoscere le, ovvero la coppia formata da Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, diventata celebre all’interno del. A sorprenderlo è stata la conduttrice stessa, che ha ammesso la sua ossessione per il reality italiano e in particolare per questa storia d’amore nata sotto le telecamere. Il cantante ha svelato il suo rapporto con il programma e le clip virali che lo incuriosiscono sempre di più.Leconquistano anche la GermaniaDurante l’intervista, la conduttrice tedesca ha confessato di seguire con passione ilitaliano, in particolare da quando, lo scorso dicembre, Zeudi e Helena si sono conosciute nella casa., colto di sorpresa, ha confermato di sapere chi sono e di conoscere vagamente la loro relazione, grazie alle clip che spopolano sui social.