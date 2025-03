Ilgiorno.it - Dalle strutture ricettive alla Villa: pochi tifosi visitano la città: "Servono strategie per il turismo"

I risultati in termini di gradimento e benefici economici induconosoddisfazione e all’ottimismo. Con la consapevolezza però che il margine di crescita, soprattutto nel territorio di Monza e Brianza, è ancora ampio, così come perfezionabile è l’accoglienza in autodromo. "I 100 milioni di ricaduta diretta sull’intera filiera delle imprese coinvolte nell’evento rappresenta il dato economico più interessante, in quanto trattasi di incassi immediati - è il commento di Massimo Feruzzi, Ceo di Jfc -, e i 340 milioni di euro di benefici economici complessivi ci dicono di una struttura gestionale altamente performante". Ad avere però ampio margine di miglioramento sono l’ospitalità in Monza e Brianza (poco sopra al 30% del totale dei turisti) e il numero di turisti da attrarre anche al di fuori del circuito delle corse.