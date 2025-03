Ilfattoquotidiano.it - Dalle rappresaglie contro i giudici all’assalto agli avvocati: così Trump trasforma (in senso autoritario) il sistema giudiziario Usa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Donaldilamericano. Sono ormai innumerevoli gli episodi che mostrano come il presidente e la sua amministrazione abbiano ingaggiato uno sferoce e desiti imprevedibili confederali, studi legali sgraditi, la stessa rule of law, il principio di legalità che governa la democrazia americana da quando, 250 anni fa, i coloni si ribellarono alla monarchia britannica. La “crisi costituzionale” di cui negli Stati Uniti si parla ormai apertamente è proprio la rottura dell’equilibrio tra potere esecutivo e potere. L’esecutivo non sembra più disponibile a piegarsi a limiti elli del. L’esito possibile, temuto, è soprattutto uno. Lazione degli Stati Uniti in undi governo.È noto come, a partire dal 2020,abbia più volte lamentato l’uso della giustizia come “arma” per distruggerlo.