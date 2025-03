Dalle grandi firme della moda alla grande evasione | la Finanza sequestra 43 milioni a 4 imprenditori cinesi

Secoloditalia.it - Dalle grandi firme della moda alla grande evasione: la Finanza sequestra 4,3 milioni a 4 imprenditori cinesi

Non versavano l’Iva, ma risultavano proprietari di un ingente patrimonio: per questo motivo alcuniche operavano nel marco dell’abbigliamento anche per, sono finiti nel mirinoguardia didi Ferrara che, al termine di indagini finalizzate al contrasto dell’fiscale, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di beni e disponibilità finanziarie di importo superiore a 4,2di euro. Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Ferrara su richiestalocale procuraRepubblica, riguarda quattro soggetti che gestivano due ditte individuali del capoluogo estense, nella produzione di capi di abbigliamento.Glidenunciati lavoravano nel settore dell’abbigliamentoGlisono stati segnalati all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di omesso versamento di Iva per un ammontare complessivo pari a quasi 4,3di euro.