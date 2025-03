Lanazione.it - Dall’Australia a Castelfiorentino: la storia di Giunio Leoncini, partigiano a 15 anni

Empoli, 28 marzo 2025 – Una ricerca fatta dal Comune diin occasione dell'versario della Liberazione ha riportato alla luce ladi un, che si unisce nella lotta a soli 15. Accade nel febbraio 1944, quando il ragazzo decide di lasciare i genitori e le due sorelle, sfollati in aperta campagna al castello di Oliveto, a, per raggiungere nel febbraio 1944 altri giovani più grandi di lui nelle colline di Montaione, a San Vivaldo, località teatro di scontri decisivi fra i tedeschi in ritirata e la fanteria degli Stati Uniti, che avanzava sulla linea del fronte tra Volterra e Firenze. Sotto il comandanteDuilio Borgioli, il giovanissimodivenne ben presto - secondo un rapporto redatto dallo stesso Borgioli - la 'mascotte’ della brigata, distinguendosi per il suo coraggio «sempre primo fra tutti», e «più volte citato all'ordine del giorno per il suo comportamentonnella lotta antinazista», tra il febbraio e il marzo 1944.