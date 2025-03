Ilgiorno.it - Dall’Africa alla Corea del Sud. Viaggio in 10 tappe nel mondo

Leggi su Ilgiorno.it

Mongolia, dalle Fiandre, passando per il Sudamerica, il Giappone e la leggendaria Route 66 negli Stati Uniti. Unin 10, da quifine di giugno, per scoprire storie e tradizioni di luoghi distanti dBrianza, raccontati in prima persona con immagini e parole da viaggiatori brianzoli. Prenderà il via oggi alle 21 nella Sala civica Carlo Cattaneo di via Verrila 27esima edizione della rassegna “Biassonesi in giro per il“, serie di incontri organizzati dal Comune. Si partirà stasera con Daniela Sette che porterà in “Sudafrica con i bambini - Un’esperienza possibile“, mentre il 4 aprile Luca Colombo condurrà in “Mongolia 2024 - Sulle orme dei Khali“. L’11 aprile Vittoria Sangiorgio guideràscoperta delladel Sud girata con i mezzi pubblici ne “Il gambero e le balene“, il 9 maggio Monica Patuzzi porterà a “Pedalare tra i Knooppunten“, nel fitto reticolo ciclistico delle Fiandre.