Dalla scelta dei cibi più longevi all'uso intelligente del frigorifero, semplici strategie per fare la differenza

Ogni anno, pur se una fetta importante della popolazione mondiale fatica a procurarsi il necessario per vivere, milioni di tonnellate di cibo finiscono nei rifiuti, una realtà amara, che non può passare inosservata. Non è quindi, per nulla inutile, la Giornata Internazionale Rifiuti Zero, che si celebra il 30 marzo, un momento importante in cui siamo tutti invitati, a riflettere, una volta di più, sul nostro ruolo in questa crisi globale e ad agire concretamente. Non si tratta, ovviamente, solo una questione di risparmio economico, ma di un impegno che è anche etico e ambientale. La ricetta del pesto di foglie di carote: Mara Maionchi testimonial anti-spreco di Fondazione Barilla X Leggi anche › Il decalogo antispreco di Fondazione Barilla (e le buone ragioni per seguirlo) Italia, terra di eccellenze.