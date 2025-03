Serieanews.com - Dalla Nazionale alla Premier League: come Tonali, è pronto a lasciare la Serie A

Leggi su Serieanews.com

Sandro, il calciatore di Spalletti èa volare in, èlaA (Ansa Foto) –AnewsLorenzo Lucca sta vivendo una stagione fantastica con la maglia dell’Udinese, e i suoi numeri sono lì a testimoniarlo. Con 10 gol e 1 assist in 28 presenze, l’attaccante classe 2000 ha dimostrato di saper far la differenza in ogni occasione.La sua media di un gol ogni 198? è impressionante, e se consideriamo che ha messo a segno 2 gol in Coppa Italia in sole 3 partite disputate, si capisce perché i riflettori su di lui siano più che giustificati. Il suo contributo, insomma, è stato fondamentale per l’Udinese, e adesso potrebbe essereper fare il salto di qualità.