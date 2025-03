Lanazione.it - Dalla musica alla Repubblica: è il Next Generation Fest

Ilsi appresta a tornare in un’occasione speciale: si svolgerà il prossimo 2 giugno la quarta edizione del più grande evento gratuito in Italia rivolto alle GenZ (e Gen Alfa), da un’idea del portavoce del presidente Eugenio Giani con delega alle Politiche giovanili, Bernard Dika. Migliaia di ragazze e ragazzieggeranno insiemeRegione Toscana laa della, affollando il Teatro del Maggio di Firenze per assistere a speech e interventi ispirazionali di speaker del mondo dello spettacolo e dello sport, storici, divulgatori, imprenditori e content creator. "Il- spiega il presidente Eugenio Giani - sarà il modo migliore per rinnovare lo spirito dei valori di partecipazione e democraziabase dellae della Costituzione".