Panorama.it - D’Alema ora fa lo 007 della domenica: flop con cinesi e brasiliani per conto di Kiev

Dopo lo scoopVerità sul suo ruolo nell’affare (mancato)fornitura di navi e aerei da guerra alla Colombia, che gli è costato un’indagineProcura di Napoli per corruzione internazionale aggravata, l’ex presidente del Consiglio Massimoha iniziato a spostare il centro dei suoi interessi a Tirana.Un imprenditore «extracomunitario», come l’hanno definito in molti. Sui suoi rapporti con il premier Edi Rama si è scritto molto e alle inchieste di Rai 3 Baffino rispose: «Nella mia attività di consulenza non mi sono mai occupato di criptovalute. Le attività legate a questo settore sono regolate in Albania da una legge, che prevede che per operare in questo campo occorre una licenza governativa». Niente valuta virtuale. Il mondo diè analogico. Tanto che non stiamo a ripercorrere gli altri interessi, tutti lungo l’asse Italia-Cina.