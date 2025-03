Ilfattoquotidiano.it - “Dal Myanmar immagini devastanti. Vi chiediamo aiuto per la consorella”: l’appello della Croce Rossa Italiana

“Siamo vicini alla popolazione delcolpita duramente dal terremoto di magnitudo 7,7 che stamattina ha distrutto vite, edifici e infrastrutture gettando nel panico un intero Paese. A questo scopo, per far sentire la nostra vicinanza davanti a questo drammatico evento, abbiamo aperto una raccolta fondi per sostenere le necessità di questa comunità e aiutare ladela far fronte ai bisogni del momento. Questa terribile scossa ha riportato ai nostri occhi il ricordodevastazione seguita ai terremoti de l’Aquila e di Amatrice, due momenti che hanno segnato per sempre la recente storia del nostro Paese e che ci hanno visti impegnati in prima fila al fiancopopolazione, di chiunque fosse in difficoltà. Vi siamo vicini”. Così Rosario Valastro, Presidente, annuncia un’azione di sostegno ale ai territori interessati dal terremoto.