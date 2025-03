Ilveggente.it - Dal Milan alla Juve: lo scippo è pronto

Leggi su Ilveggente.it

Dal: lo. Nonostante quello che è stato un cambio in panchina assai recente, le cose sono ancora in movimento Igor Tudor, tecnico che ha preso il posto di Thiago Motta sulla panchina dellantus, debutterà domani pomeriggio contro il Genoa. Ha firmato fino al Mondiale per Club, in programma tra giugno e luglio e poi si vedrà. Lasi è tenuta la possibilità, con 500mila euro – visto che nell’accordo c’è una clausola di rinnovo qualora venisse raggiunta la qualificazioneprossima Champions League – di liberarsi del croato per puntare su un altro allenatore.Dal: lo(Lapresse) – Ilveggente.itE sappiamo tutti che dalle parti di Torino c’è un sogno, il classico segreto di Pulcinella. Si sogna il grande ritorno, quello che cambierebbe senza dubbio, pure quello che sta facendo quest’anno, la percezione dei bianconeri anche con le altre squadre.