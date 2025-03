Iodonna.it - Dal 31 marzo debutta in Italia, Francia e Germania il nuovo formato di e-commerce del colosso cinese. Gli utenti potranno acquistare direttamente prodotti visti nei video e nelle dirette live

La data ufficiale è stata annunciata: dal 31, TikTok Shop,di e-che unisce intrattenimento e shopping, sarà disponibile in. Glidel Belpaese, pertanto, accedere alla piattaforma perofferti da brand, venditori e creator locali. Un modello, quello utilizzato dal social, già sperimentato con successo in altri mercati e che promette di rivoluzionare il modo in cui consumatori e venditori interagiscono online. Deinfluencing, su Tiktok ha successo il trend di sconsigliare gli acquisti X Leggi anche › Cosa sono i Labubu? Il fenomeno TikTok in cima al podio delle ossessioni moda di2025 TikTok Shop e il modello “discovery e-”La novità di TikTok Shop è che non si presenta come una semplice piattaforma di e-tradizionale o un classico marketplace.