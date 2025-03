Sport.quotidiano.net - "Dai Ternana, devi continuare a crederci". A Lucca già 700 tifosi con i rossoverdi

di Augusto AusteriTERNI. E’ la parola d’ordine in vista della sfida di(domenica ore 15). Lo rivela anche l’ottimo andamento della prevendita relativa al settore del "Porta Elisa" riservato ai, vedi i circa 700 biglietti già venduti sui 1.000 disponibili. La squadra, intanto, intensifica a porte chiuse la preparazione tattica all’antistadio, dove si allenerà anche alle 11.30 odierne. Mentre Tito e Capuano sembrano superare i problemi muscolari post-derby, persiste apprensione in merito a Cicerelli. Per il bomber la cautela è d’obbligo ed è quella che domenica scorsa ha indotto Abate a sostituirlo al 15’ della ripresa, al riacutizzarsi del problema al flessore, al fine di evitare guai maggiori anche in prospettiva. Qualora Cicerelli dovesse dare forfait o non essere al meglio, il tecnico potrebbe puntare su Millico come accaduto contro il Perugia per la sostituzione.