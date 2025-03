Quifinanza.it - Dai dazi alla grande fuga: chi vince e chi perde in Europa

Leggi su Quifinanza.it

sul settore auto avranno ripercussioni profonde su un comparto che era già molto vulnerabile, a causa di una crisi strutturale e di scelte affrettate e troppo ambiziose dell’UE in tema di transizione ecologica, non supportate da un piano di organico di incentivi in grado di far evolvere la catena di fornitura. Ma cosa accadrà ora? E chi pagherà di più iimposti da Trump? Scope Rating, che ha già una valutazione negativa sul settore automotive europeo, mette in luce le problematiche e le principali vittime in.L’industria automobilistica europea – spiega Lucas Pozzi, Analista di Scope Ratings- è vulnerabile all’imposizione distatunitensi sulle importazioni, poiché i produttori esportano nell’enorme mercato americano dalle loro fabbriche situate in, Messico e Canada.