Dai centri in Albania alla stretta sulla cittadinanza | cosa c' è nel Cdm di oggi

Sono diverse le questioni sul tavolo del Consiglio dei ministri odierno, nel day after del viaggio di Giorgia Meloni a Parigi per partecipare al vertice dei paesi "volenterosi" nel sostegno all'Ucraina. La principale misura riguarda l'immigrazione, visto che il governo è pronto a mettere mano con un decreto ad hocdestinazione d'uso deiin, non ancora entrati a regime per le diverse controversie legali che hanno coinvolto la definizione di "paesi sicuri" e che sono al vaglio della Corte di giustizia europea. Come già anticipato qualche giorno fa dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, adesso il governo sarebbe intenzionato a trasformare le due strutture in Cpr (di permanenza per il rimpatrio). "Stiamo pensando ad una prossima riattivazione almeno per una componente delle funzioni di quel centro, che è già esistente: quella di centro per i rimpatri", aveva detto proprio Piantedosi.