Tgcom24.mediaset.it - Da Mancini a Pato e Ronaldinho: l'affetto del mondo del calcio per Papa Francesco

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Ildelvuole far sentire tutta la sua vicinanza a. È con questo spirito che i campioni e i protagonisti della Partita per la Pace, a partire dal 13 marzo, XII anniversario di Pontificato, hanno lanciato i propri video messaggi rivolti al Santo Padre. La campagna, organizzata in collaborazione con Scholas Occurrentes, si è chiusa con il video di, Ambasciatore della Partita per la Pace, succeduto a Diego Armando Maradona. Tra gli altri messaggi anche quelli di Roberto, Alexandree il figlio del "pibe de oro", Diego Armando Junior.