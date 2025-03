It.insideover.com - Da Gaza a Haiti, il mondo in guerra fa strage di bambini

Esanimi, sventrati, avvolti in sacchi bianchi. Oppure vivi, ma affamati, macilenti, con lo sguardo assente. Terrorizzati, disperati, orfani. Il 2023 (l’anno al quale sono ferme le stime più complete), il 2024 e i primi mesi del 2025 sono stati decretati dalle Nazioni Unite come il frangente peggiore della storia per i. Numeri che stanno aumentando e continueranno ad aumentare. Dalla Palestina al Myanmar, daal Sudan, dall’Ucraina al Congo, il Pianeta sta vivendo il più alto numero di conflitti dalla Secondamondiale. Quasi il 19% deidel, oltre 473 milioni, vive in questo momento in zone di conflitto e 47,2 milioni sono stati sfollati a causa di conflitti e violenze.Il tasso di mortalità scende ma i conflitti aumentanoSe dal 2000 il tasso globale di mortalità sotto i cinque anni è diminuito del 52%, riflettendo decenni di investimenti e collaborazione da parte di Governi e comunità, nel 2024 isono arrivati a costituire il 40% della popolazione mondiale di rifugiati e quasi la metà di tutti gli sfollati interni.