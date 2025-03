Sport.quotidiano.net - Da domenica. Fischio d’inizio alle 16 nei campionati regionali

Daincominceranno16 le partite di Eccellenza, Promozione e Prima categoria, mentre per quelle della juniores regionale l’arbitro darà il16.30. Ma attenzione, alcune gare continueranno a incominciare15 come nel caso della Maceratese, che affronterà in casa il Chiesanuova, o dell’Atletico Mariner che riceverà il Montefano. I biancorossi di Possanzini hanno infatti iniziato le partite sempre15. Ma ci sono anche altre formazioni di Promozione, come il Trodica nel girone B, e Prima categoria come il Potenza Picena, che inizieranno nonostante il cambio d’orario15. Invece non ci sono cambiamenti per le gare in calendario domani, salvo diversa disposizione, comunque inizieranno ancora15 le gare di Promozione e Prima categoria, mentre sarà15.