Cusano Mutri, gli appuntamenti dello sportello ‘Un abbraccio in Comune’

Tempo di lettura: < 1 minutoLo“Unin Comune” è felice di annunciare una giornata speciale con duepensati per grandi e piccoli, nati dalla collaborazione con tre nostre concittadine che hanno scelto di mettere generosamente a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per la comunità.1. CINEMA PER PICCOLI SOGNATORIUn pomeriggio dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni tra cinema e disco dance!Dalle 15:00 alle 19:00 presso Tesolina Dance, Contrada San GiuseppeIn programma la proiezione del film “La Ballerina” e, a seguire, un momento di Disco Dance per scatenarsi in allegria.Porta un cuscino e preparati a sognare!2. INCONTRO DI FISIOTERAPIA – “Movimento e salute ad ogni età”Un incontro gratuito per scoprire i benefici della fisioterapia e della terapia manuale a tutte le età.