Curling Mondiali 2025 al via | l’Italia di Retornaz vuole confermarsi sul podio

Tutto pronto a Moose Jaw, in Canada, per l’edizionedeimaschili di. Sul ghiaccio del Temple Gardens Centre si sfideranno le migliori 13 nazioni del pianeta, per una rassegna che si aprirà il 29 marzo per poi chiudersi domenica 6 aprile. Ai nastri di partenza del torneo ci sono Austria, Cina, Canada, Corea del Sud, Germania, Giappone, Norvegia, Repubblica Ceca, Scozia, Svezia, Svizzera e Stati Uniti insieme ovviamente al. Gli Azzurri sono reduci dalla splendida medaglia di bronzo vinta lo scorso anno nell’edizione disputata a Schaffhausen (Svizzera).Lo staff tecnico italiano, composto dal direttore tecnico Marco Mariani e dall’allenatore Ryan Fry ha annunciato la composizione della squadra. I convocati sono Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Joel(Fiamme Oro).