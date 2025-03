Oasport.it - Curling, l’Italia insegue il podio ai Mondiali. Svezia e Scozia favorite in Canada

Leggi su Oasport.it

ha tutte le carte in regola per essere protagonista ai2025 dimaschile, che andranno in scena sul ghiaccio di Moose Jaw () dal 29 marzo al 6 aprile. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento dopo aver tentennato agli ultimi Europei, ma forti della medaglia di bronzo conquistata nella passata rassegna iridata dopo aver perso contro lain semifinale e aver battuto lanell’atto conclusivo per il terzo posto., fantastica terza ai2022 e quarta in quelli del 2023, vuole confermarsi ai vertici internazionali e proverà a fare molto meglio della formazione femminile, che ha disputato un cammino negativo in Corea del Sud. Lo skip Joel Retornaz, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice-skip e lead Mattia Giovanella, supportati dall’alternate Giacomo Colli e dal coach Ryan Fry, puntano ad accedere nuovamente alla fase a eliminazione diretta e poi a giocarsi le medaglie.