Cultura e turismo Binomio in crisi | Qui c’è lo spazio per rilanciarlo

"Ildinon esiste, perché non esiste più lané una classe dirigente colta. In questo scenario in cui ilsarà sempre più per un livellole basso, Brescia ha fatto una scelta in controtendenza, valorizzando l’area archeologica". La provincia ha buone prospettive di crescita, secondo Giulio Sapelli, economista e storico, chiamato a Brescia da Visit Brescia per parlare di turismi emergenti ed opportunità da Nord America e Medio Oriente, alla presenza del presidente di Visit Brescia Eugenio Massetti, del presidente di Camera di Commercio Roberto Saccone, dall’assessore aldi Regione Lombardia Barbara Mazzali. Per Sapelli, l’espansione dei diritti delle donne avviata dal principe saudita Mohammed bin Salma può trascinare ilpiù famigliare, perché le donne portano con sé la famiglia.