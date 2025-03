Iltempo.it - Crosetto: "Serve nuovo ruolo Onu, mi auguro si riappropri delle motivazioni per cui è nata"

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2025 Si è svolta oggi la cerimonia per il 102mo anniversario dell'Aeronautica militare,il 28 marzo 1923, alla presenza del ministro della Difesa, Guido. Nel corso della cerimonia, tenuta all'aeroporto militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare, è emersa la necessità di riadattamento dell'Aeronautica di fronte alle nuove sfide – minacce ibride e asimmetriche all'interno di domini come lo spazio e il cyber – e di un futuro geopolitico sempre più incerto con democrazie sempre più deboli a favoregrandi potenze. “Temo che questa volta sarà importante raggiungere la pace, ma non sarà una pace che ci lascerà la tranquillità a cui eravamo abituati fino a tre anni fa. E quindi ci occorrerà costruire le condizioni per cui invece migliori settimana dopo settimana.