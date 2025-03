Ilfattoquotidiano.it - Crosetto: “Nei prossimi anni saranno più rilevanti le grandi potenze, non significa grandi democrazie”

“Dovremmo abituarci a considerare gli Stati non col peso che hanno avuto come conquiste sociali, ma col peso che hanno come risorse naturali e capacità militari. Le, che nonmolto più”. Lo ha detto Guidoa margine della cerimonia per il 102moversario dell’Aeronautica militare, nata il 28 marzo 1923. Il ministro della Difesa, invitato a Pratica di Mare, ha parlato anche di Gaza: “C’è stato un peggioramento – ha detto – Ci stiamo impegnando molto per cercare di ripristinare anche lì la tregua. È un inseguimento: passiamo dalla tregua alla guerra con una velocità incredibile”L'articolo: “Neipiùle, non” proviene da Il Fatto Quotidiano.