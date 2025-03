Laspunta.it - Crisi, lotte e repressione. Dibattito a Formia

Nell’aula Falcone e Borsellino, in piazza Santa Teresa, Potere al Popolo ha organizzato per oggi pomeriggio, con inizio alle 17,30 unsul tema dellesociali, delladel dissenso e della criminalizzazione delle rivendicazioni sociali in ogni ambito, sul lavoro, nelle scuole, l’università.Al centro della discussione l’ultimo decreto sicurezza che tanto ha fatto discutere. L’appuntamento parte dal racconto di Delio Fantasia che ha scritto un libro “Io licenziato”. L’autore dialogherà con Francesco Leonelli e seguirà successivamente ilsul tema.L'articoloproviene da la Spunta.