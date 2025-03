Criminalità dopo gli incendi Ostia ha di nuovo paura

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 marzo 2025- Anche se il piromane ha escluso ci siano stati dei mandanti, ci sono paure che non si dimenticano. E ladell’eco criminale torna a bruciare, metaforicamente e non, il lungomare di Roma. Una storia che torna a ripetersi, un passato che nessuno si augurava di riveder più quello che negli ultimi giorni sta tenendo in scacco, il suo mare, ma soprattutto i suoi cittadini.Sul litorale ha bruciato una scia di fuoco che nelle ultime quarant’otto ore ha mandato in cenere alcuni degli stabilimenti storici di, proprio adesso che Il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso di Roma Capitale contro la sospensiva decisa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio che, il 13 marzo scorso, aveva accolto il ricorso presentato dai gestori contro la gara per la concessione per un anno dei 31 stabilimenti balneari dia partire dal primo maggio.