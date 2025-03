Quotidiano.net - Crescita del fatturato per industria e servizi a gennaio 2025, secondo Istat

"A, al netto dei fattori stagionali, si registra una dinamica congiunturale positiva degli indici deldell'in senso stretto e deisia in valore sia in volume. Anche su base trimestrale l'andamento delle vendite nei due comparti risulta insia in valore sia in volume". L'stima che a"ildell', al netto dei fattori stagionali, aumenti in termini congiunturali del 3,8% in valore e del 4,0% in volume. Si registrano incrementi sia sul mercato interno (+3,9% in valore e in volume) sia su quello estero (+3,6% in valore e +4,4% in volume)". Per il settore dei"si stima un aumento in termini congiunturali sia in valore (+1,2%) sia in volume (+0,9%), con una dinamica positiva sia nel commercio all'ingrosso (+0,9% in valore e +0,3% in volume) sia negli altri(+1,6% in valore e +1,3% in volume)".