Sport.periodicodaily.com - Cremonese vs Cittadella: le probabili formazioni

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I lombardi cercano di blindare i playoff, mentre i veneti devono mantenersi distanti dalla zona retrocessione.vssi giocherà sabato 29 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Zini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI grigiorossi sono quarti in classifica ed hanno vinto in maniera convincente le ultime due contro Cosenza e Palermo, ed ora cercano il tris per tenersi matematicamente la posizione.I veneti sono di poco fuori la zona retrocessione con un solo punto di vantaggio sui playout. Ciò che sta aiutando la squadra di Dal Canto è il rendimento esterno con sette vittorie, di cui 4 nelle ultime sei. LE(3-5-2): Fulignati, Antov, Moretti, Bianchetti, Zanimacchia, Vasquez, Majer, Collocolo, Sernicola, Nasti, Jihnsen.