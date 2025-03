Sport.quotidiano.net - Cremonese, contro il Cittadella è vietato rallentare. L’obiettivo è agguantare lo Spezia

Cremona – Latorna in campo dopo la sosta con un obiettivo ben preciso. La squadra di mister Stroppa, reduce dalle due vittorie di valore con Catanzaro e Palermo, deve continuare a correre, centrando una vittoria da non fallire con il. In effetti, anche se i patavini non possono commettere passi falsi, i tre punti servono ai grigiorossi per consolidare il quarto posto e per vedere se è possibile avvicinarsi allo, attualmente terzo. Certo, come ha ricordato più volte lo stesso Stroppa, sarà necessario affrontare un avversario tradizionalmente insidioso come i granata con la massima concentrazione, mettendo in campo tutte le risorse a disposizione per ripetere le prestazioni con Catanzaro e Palermo che, sostanzialmente, hanno fatto vedere il vero potenziale della(anche senza lo squalificato Vazquez).