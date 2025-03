Lanazione.it - Creative Pebble X Plus: altoparlanti con subwoofer in super offerta su Amazon (-65€)

Leggi su Lanazione.it

Tra le offertedi oggi c'è spazio anche per il sistema, composto da due speaker e un, che consente di poter sfruttare un audio di alta qualità abbinandolo facilmente al computer. Ad arricchire il sistema c'è anche l'illuminazione RGB personalizzabile. Sfruttando la promozione in corso e spuntando il coupon presente nella pagina del prodotto (per ottenere un 25% di extra sconto che riduce il prezzo di 65 euro), è ora possibile acquistareal prezzo scontato di 74,99 euro e rappresenta anche il nuovo minimo storico per questo prodotto, punto di riferimento della gamma. La consegna è gratuita. Ordina glia prezzo scontato: un affare suIl sistema di2.1offre una potenza RMS di 15 W con un picco di 30 W, garantendo bassi potenti e un'esperienza audio di alta qualità.