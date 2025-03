Creare ritratti in stile Ghibli da foto senza ChatGPT | 5 IA gratuite

Leggi su .com

In questi giorni, sicuramente in tanti avranno notato come su Facebook, Instagram e altri social siano molte le pubblicazioni di persone che si stanno divertendo a trasformarein immagini da cartone animato nelloStudio. Visto che sono obiettivamente immagini molto carine e che si tratta di un simpatico gioco di creatività, vediamo come si possono quindidi se stessi incartone animatousando strumenti gratuiti. Il trend delle immaginiè iniziato Mercoledì 26, giorno in cui OpenAI ha presentato le funzionalità di creazione di immagini sul suo modello GPT-4o, ultima versione, in questo momento, di. Gli ammiratori dello Studio, lo studio di animazione giapponese, hanno utilizzato il nuovo aggiornamento dipere meme ispirati alloartistico reso popolare dal regista e creatore dello studio, il maestro Hayao Miyazaki.