Tpi.it - “Cracco ci ha rubato il cellulare”: la denuncia di Ultima Generazione

Gli attivisti diaccusano lo chef stellato Carlodi averila una di loro durante un’azione dimostrativa nel suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Il presunto furto è statoto alle autorità, ma la Polizia – protestano gli attivisti – avrebbe “ignorato l’accaduto”. Lo chef per il momento non ha rilasciato commenti in merito.Ilsarebbe un un iPhone 6 del valore di circa 70-100 euro.lo avrebbe sottratto a Paola Del Dosso, geometra di 29 anni che era sul posto insieme agli attivisti per documentare la loro azione, organizzata nell’ambito della campagna di“Il Giusto Prezzo”, che chiede alle istituzioni di garantire sui generi alimentari un prezzo che sia “equo per chi compra e per chi produce”.