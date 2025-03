Lanazione.it - ’Costellazioni’, cala il sipario. Apertura straordinaria serale per la mostra al Santa Maria

Leggi su Lanazione.it

Un ultimo evento, per ‘Costellazioni’, ladi arte italiana tra 1915-1960, in occasione della quale sono rimaste esposte, dallo scorso 17 ottobre aldella S, le opere provenienti dalle Collezioni Monte dei Paschi di Siena e Cesare Brandi. Questa sera, il finissage per lache chiuderà i battenti fra due giorni. Dalle 21 fino alle 24 è infatti in programma l’appuntamento intitolato ‘Costellazioni di costellazioni: viaggio celeste e terrestre’. Per l’occasione, il VI livello deldella Ssarà apertomente la sera con ultimo ingresso alle 23.15. Con il biglietto d’ingresso (al costo di 13 euro) sarà possibile visitare liberamente lao previa prenotazione a segreteria@dellas.com partecipare alla visita guidata in programma alle 22.