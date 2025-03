Amica.it - Costa più di "Avatar" e "Avengers": il budget di "Mission: Impossible 8" di Tom Cruise ha superato il record di 400 milioni di dollari

Fuori scala e fuori misura. E l’ennesimo grattacapo per Tom. Messo di fronte al fatto compiuto che ildi8 è lievitato talmente tanto da essere preoccupante.– The Final Reckoning, questo il titolo di quello che sembra essere il capitolo conclusivo della saga di Ethan Hunt, iniziata nel 1996, è uno dei film più attesi dell’anno. E voci sempre più insistenti dicono che potrebbe avere la sua premiere mondiale sulla Croisette del Festival di Cannes il prossimo maggio.È dagli anni del Covid chesta lavorando a questa pellicola, girata di fila subito dopo la conclusione del capitolo numero 7, Dead Reckoning del 2023. E i ritardi nella realizzazione – dalla pandemia allo sciopero degli attori – hanno già posticipato di un anno l’uscita, inizialmente prevista per il 2024.