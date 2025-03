Vanityfair.it - Cosmoprof 2025: i trend nella bellezza da tenere d'occhio

Viaggio nel futuro e ritorno al presente per raccontare cosa succederà. All'edizione n.56 diabbiamo macinato chilometri con effetto sul fisico come dopo 46 ore di palestra. Ma ne è valsa la pena: tra colori, odori, vintage e hi-tech, texture intelligenti e coccole per corpo e anima, ecco cosa ha predetto la fiera della vanità