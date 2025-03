Cultweb.it - Cos’erano i Prototaxites? Ecco la verità sui misteriosi “funghi” giganti che popolavano la Terra milioni di anni fa

Scoperti oltre 165fa, isono tra i fossili più enigmatici mai ritrovati. Queste colossali strutture, alte fino a 8 metri,lacirca 400difa, in un’epoca in cui la vegetazione era composta principalmente da felci e muschi primitivi. La loro origine e classificazione hanno generato un lungo dibattito scientifico. Inizialmente scambiati per alberi fossili, poi per alghe, e infine per. Tuttavia, una nuova ricerca suggerisce che non appartengano a nessuna delle categorie conosciute, rendendoli un mistero ancora più affascinante.I primi fossili difurono scoperti sulle rive della Gaspé Bay, in Canada, e descritti nel 1850 dal geologo John William Dawson, che li classificò erroneamente come resti di conifere preistoriche.