Cosenza vs Pisa: le probabili formazioni

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I calabresi sono all’ultima spiaggia, mentre i toscani devono difendere il secondo posto.vssi giocherà sabato 29 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Marulla.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREObbligo di vittoria per i calabresi per non vedersi annullare le residue possibilità di salvezza. I playout distano sei punti, mentre la salvezza diretta sette, ma la sconfitta nel derby con il Catanzaro potrebbe aver affossato la squadra silana che veniva da un pareggio e una vittoria.I toscani non hanno intenzione di cedere il secondo posto allo Spezia che insegue a cinque punti e che ha vinto lo scontro diretto. La squadra di Inzaghi si è ripresa battendo il Modena ed ora puntano al bis.