Ilrestodelcarlino.it - Cosa succede se crolla la Garisenda? Ecco il piano della protezione civile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 28 marzo 2025 – Ci sono dei nuovi megafoni di vedetta attorno alla. Un sistema di allerta sonica con due frasi pre registrate, una in italiano e una in inglese, pronto a suonare nel malaugurato caso la torre dovesse mostrare segnali preoccupanti. E c’è il sistema di "rapida e massiccia comunicazione telefonica e via sms" denominato ‘Alert System’ (qui per iscriversi): ogni informazione alla cittadinanza, anche in base alle varie strade, passerà da un avviso sul proprio cellulare. IlIl Comune alza l’attenzione sulla torre malata, insomma: è il risultato di mesi di incontri, interventi e lavori attorno alla, sfociati nell’aggiornamento delstralcio diper l’area, appena approvato. "Abbiamo aggiornato ildopo solo un anno e mezzo perché nel frattempo abbiamo lavorato – spiega l’assessora Matilde Madrid () –.