Quotidiano.net - Cosa non fare quando cambia l’ora, dal cibo allo sport: come proteggere il sonno

Roma, 28 marzo 2025 – Torna l'ora legale: nella notte fra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, le lancette andranno spostate un’ora in avanti, tra le 2 e le 3 del mattino, "rubandoci" 60 minuti di. Sembra poca, eppure gli esperti concordano sul non trascurare le conseguenze - per quanto limitate e reversibili - di questa modifica al nostro ritmo circadiano: una sorta di orologio interno che regola il ciclo-veglia e altre funzioni vitali,la produzione di ormoni, la temperatura corporea e la digestione. Lo spostamento delle lancette impatta, inevitabilmente, sul nostro funzionamento, soprattutto su specifiche categorie: bambini e adolescenti, i cui ritmi circadiani sono in fase di sviluppo; persone anziane, che tendono ad avere unpiù leggero e frammentato; coloro che soffrono di disturbi della sindrome delle apnee notturne.