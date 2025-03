Ilgiorno.it - Cosa fare nel weekend dal 28 al 30 marzo 2025 a Milano e in Lombardia: tutti gli appuntamenti provincia per provincia

, 28- Un fine settimana ricchissimo di eventi dal 28 al 30: mercatini, esibizioni storiche, fioriture, campi di tulipani, giardinaggio e vendita di piante (a partire da 0,99 euro) a Base, street food e degustazioni. Arriva l’attesa sfilata di Mezza Quaresima a Bergamo, lo shopping della moda vintage al Castello di Belgioioso a Pavia, il Festival dei formaggi e dei sorrisi a Cremona. All’Autodromo di Monza prende il via la stagione motoristica con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. Ovunque attività e laboratori per famiglie e bambini, incontri letterari, concerti, manifestazioni sportive e camminate in compagnia. Ecco la nostra selezione diinper l'ultimodi, con un cielo generalmente sereno, temperature miti per tutto il fine settimana e un sabato speciale, caratterizzato da una parziale eclissi di Sole, da osservare insieme agli astrofili a Varese.