Juventusnews24.com - Corvino rivela: «Mi avevano detto che Vlahovic non era pronto, ma appena lo vidi giocare…». Retroscena sull’attaccante della Juventus!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha parlato così di Dusan. Le sue dichiarazioniIntervistato da Il Messaggero, il responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleoha parlato così di Dusan, da lui scoperto e portato alla Fiorentina. Di seguito riportate le sue dichiarazioni e un belche riguarda il centravanti serbo.PAROLE – «Miche non era, magiocare Dusan non me ne andai finché non lo presi. Per un milione e mezzo..».Leggi sunews24.com