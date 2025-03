Lanazione.it - Cortona, il sindaco Luciano Meoni plaude al finanziamento delle opere per la diga di Cerventosa

Arezzo, 28 marzo 2025 –, ilalper ladi«Progetto che finalmente si sblocca», dichiara il primo cittadino che ringrazia per l’impegno profuso il Ministero e gli attori politici Ilesprime soddisfazione per l’annuncio dello sblocco di risorse in favorenecessarie alla riattivazione delladi. «È dal 2015 cheattende risposte per la riattivazione dell’invaso - dichiara il primo cittadino - apprendiamo che finalmente il MinisteroInfrastrutture ha destinato le risorse necessarie nel Piano nazionale di messa in sicurezza. Ringrazio il Ministro Matteo Salvini e la parlamentare Tiziana Nisini per l’impegno profuso, impegno che ha dato un’accelerazione all’istanza.