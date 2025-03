Justcalcio.com - Corriere dello Sport – tutte le mosse e le cifre

2025-03-28 09:53:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del:L’Inter mette fretta a Nico Paz. Nelle ultime settimane, infatti, lo scenario attorno al talento argentino sembra aver preso una direzione precisa: Como e Real Madrid – Fabregas di recente ha fatto visita ad Ancelotti – stanno convenendo sull’idea di lasciare la situazione immutata per un’altra stagione. In sostanza, il giocatore rimarrebbe ancora per un anno in riva al lago, con le “Merengues” che manterrebbero la recompra sia per l’estate 2026 (10 milioni) sia per quella 2027 (11). Solo a quel punto, verrebbe presa una decisione definitiva sul futuro di Nico Paz. Tra un anno, però, le possibilità di portare in nerazzurro il gioiello nato a Tenerife si ridurrebbero drasticamente. Il suo prezzo, dopo un’altra stagione da protagonista, mettendo in mostra tutti i suoi colpi, si alzerebbe ancora di più.