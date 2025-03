Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli-Milan, le probabili formazioni”

: “, le”">Domenica ore 20:45 – Stadio MaradonaTV: DAZN – Arbitro: Sozza di SeregnoTutto pronto al “Maradona” per il posticipo domenicale tra, sfida di grande prestigio e importanza per la zona alta della classifica. Antonio Conte ritrova finalmente il gruppo al completo, con Anguissa e Olivera tornati in gruppo dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Dall’altra parte, Conceiçao punta sulla potenza fisica di Abraham, favorito su Gimenez al centro dell’attacco, e dovrebbe affiancare Fofana con Bondo, preferito a Loftus-Cheek.confermato con il 4-2-3-1 già visto a Venezia: in mezzo Gilmour e Lobotka, davanti tridente leggero con Politano, Raspadori e McTominay alle spalle di Lukaku.speculare, con Reijnders sulla trequarti supportato da Leao e Pulisic sugli esterni.