Corriere dello Sport – Mercato Lazio la lista per il prossimo anno

2025-03-25 09:37:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del:ROMA – Ilsi lega sempre ai big, ai loro casi, al loro futuro, ai loro scenari. A gennaio sono arrivate offerte quantificate in 100 milioni dal diesse Fabiani. Lotito ha resistito, lo farà anche a giugno? Con la Champions sarebbe più facile, a meno che non arrivino proposte irrinunciabili.Durosinmi primo obiettivo per l’attaccoIl primo obiettivo, da raggiungere in ogni caso, è l’acquisto di un altro centravanti. Las’è fiondata su Durosinmi del Viktoria Plzen, 22 anni, attaccante nigeriano. È valutato 10 milioni, i biancocelesti provera spuntarla ad 8-9. C’è stato un incontro con il manager del giocatore a Plzen, i contatti continuano. A giugno si rivaluterà il futuro di Noslin e Tchaouna, fin qui deludenti.