Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il segreto scudetto è blindare la difesa”

Leggi su Napolipiu.com

: “Illa”">L’attacco del Napoli, sesto della Serie A con 45 gol, continua a essere al centro del dibattito. Venti reti in meno dell’Inter e diciotto meno dell’Atalanta. Numeri che, come evidenziato da Fabio Mandarini sulle colonne de Il, raccontano solo in parte il momento della squadra. A preoccupare non è soltanto la produzione offensiva – un solo giocatore in doppia cifra e molte occasioni sprecate – ma soprattutto il calo nella tenuta difensiva, vero spartiacque della stagione azzurra.I numeri parlano chiaro. Nelle prime quindici giornate, il Napoli aveva raccolto 32 punti, frutto di 10 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con una media di 0,66 gol subiti a partita e ben 9 clean sheet. Una solidità che si è smarrita nella seconda parte di stagione: tra la 16ª e la 29ª giornata, i punti conquistati sono stati 29 (8 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta), ma con una media di 0,93 gol subiti e appena 4 gare chiuse senza subire reti.