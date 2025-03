Inter-news.it - Correa torna titolare in Inter-Udinese! Il passato dà fiducia – TS

Leggi su Inter-news.it

Joaquinprenderà il posto di Lautaro Martinez e sarà lui a guidare l’attacco dell’nella partita contro l’. Un compito importante per il Tucu. RESPONSABILITÀ – Prendere il posto di Lautaro Martinez non è affatto facile. Un giocatore capace di diventare capocannoniere in un anno sia nel campionato italiano che in Copa America, di segnare gol a valanga in Champions League e di trascinare i suoi compagni con la fascia al braccio. Il Toro è tutto questo per i colori nerazzurri e insarà assente. Al suo posto giocherà Joaquin, che avrà un’occasione importantissima non solo per la titolarità, ma anche per le responsabilità che ne conseguono.FUTURO –vive una situazione particolare: è l’unico su cui l’non ha un’opzione per rinnovare unilateralmente il contratto.