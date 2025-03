Correa | l’argentino pronto ai saluti Il Sud America piomba su di lui

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il tempo di Joaquinall’Inter sembra essersi esaurito.arrivò a Milano con un cauto entusiasmo generale, il binomio con Inzaghi alla Lazio faceva ben sperare per la sua avventura in nerazzurro.L’esordio fu poi da cineteca, con due gol d’autore per moderare il Verona in trasferta. Da lì, buio perenne con piccoli lampi di luce, spesso e volentieri sempre sul campo del Bentegodi. Poco, pochissimo per strappare l’ennesimo anno di contratto in nerazzurro, condato già per partente da chiunque.L’aggiornamento dall’ArgentinaIl contratto scadrà il prossimo 30 giugno e, stando a quanto riportato dalla testata argentina Tyc Sports, le opportunità di mercato pernon sembrerebbero mancare. Strade che lo condurrebbero lontano però dal calcio europeo, precisamente in Sud