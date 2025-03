Internews24.com - Correa Inter, il Tucu titolare contro l’Udinese? Inzaghi riflette

di Redazione, ilci pensa. Le ultime in vista della gara di domenicaSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in vista diUdinese, in programma domenica alle 18, Simonestarebbe pensando a dei cambiamenti, soprattutto in attacco.Rispetto alla sfidal’Atalanta,dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti: Lautaro Martinez e Dumfries non saranno disponibili, e Bastoni è fermato dal turno di squalifica. Tuttavia, arrivano buone notizie sulle fasce, dove rientrano sia Dimarco che Darmian, pronti a dare respiro a un reparto in difficoltà. Il vero nodo da sciogliere resta però in attacco. Con Lautaro fuori gioco e Taremi appena tornato ad allenarsi con la squadra, si apre il duello trae Arnautovic per un posto al fianco di Thuram.